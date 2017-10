Sea of Thieves: Rare spiega nel dettaglio il sistema di progressione

ha pubblicato un nuovo video dedicato a, registrato nel corso del New York Comicon 2017, nel quale illustra il sistema di progressione del gioco.

Innanzitutto, vengono mostrate le piccole navi che verranno fornite ai giocatori nelle fasi iniziali del gioco, la comunicazione non verbale, e il sistema di votazione che permetterà ai pirati in erba di mandare dietro le sbarre i membri più scorretti. Viene anche mostrato il Codice dei Pirati, che potete consultare nella galleria sottostante, un aspetto sul quale Rare punta enormemente, e finalizzato a rendere l'esperienza di gioco il più vivibile possibile.

Non mancheranno tantissimi, ed "eccitanti", modi in cui personalizzare il personaggio e la nave. Rare sta anche lavorando sodo sulla progressione verticale: l'intenzione è quella di evitare il più possibile spiacevoli situazioni in cui una ciurma sarà impossibilitata a sconfiggere un altro equipaggio con pirati muniti di oggetti di alto livello.

Man mano che progrediranno nel titolo, i giocatori sbloccheranno nuovi "voyage", il nome con cui Rare identifica le quest. L'utente che sbloccherà un nuovo voyage sarà libero di condividerlo con tutti i membri del suo equipaggio.

Abbiamo anche scoperto che le navi si danneggeranno durante le tempeste o a seguito degli attacchi di grandi mostri, costringendo l'intera ciurma ad adoperarsi per la riparazione. Gli sviluppatori hanno anche dichiarato di essere dei grandi fan degli eventi pubblici di Destiny 2, per cui cercheranno di implementarli, alla loro maniera, anche in Sea of Thieves.

Sea of Thieves è atteso su Xbox One e PC Windows 10 nei primi mesi del 2018. All'uscita riceverà anche un Artbook con bozzetti, illustrazioni e molto altro.