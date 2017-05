Sea of Thieves: Rare sta testando il cross-play fra PC e Xbox One

Durante l'ultimo podcast della serie, alcuni membri dihanno rivelato che da mercoledì scorso la software house ha cominciato a testare il cross-play fra le versioni Xbox One e Windows 10 di

"Sea of Thieves è un gioco perfetto per il cross-play. Ne abbiamo parlato a lungo, e abbiamo sempre voluto provarlo con mano. [...] È davvero fluido: sei lì, giochi con utenti PC e Xbox One, e ciò offre moltissime possibilità. In tutta sincerità, sembra davvero adatto alla nostra esperienza. Abbatte le barriere", queste le parole dell'Executive Producer Joe Nate. Sembra, dunque, che tutto stia procedendo per il meglio. Ricordiamo che Sea of Thieves è atteso nel corso del 2017.