Sea of Thieves riceverà un artbook con bozzetti, illustrazioni e altro ancora

Buone notizie per tutti i fan die più in generale dell'arte piratesca: il publisherha infatti annunciato ai microfoni di GameStop che nei primi mesi del 2018 sarà pubblicato un artbook per il titolo di

Secondo la casa editrice, The Art of Sea of Thieves fornirà ai giocatori centinaia tra illustrazioni e arti concettuali per il sandbox multiplayer di prossima uscita. Al momento non è stato ancora annunciato un prezzo di vendita, ma a breve sarà già possibile effettuare il pre ordine presso diversi rivenditori, tra i quali Amazon.

Sea of Thieves è atteso per il 2018 su PC e Xbox One. In allegato alla notizia trovate alcune pagine tratte dall'artbook The Art of Sea of Thieves.