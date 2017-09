Sea of Thieves si mostra in un nuovo video in 4K in compagnia degli sviluppatori

Nella giornata di oggihanno pubblicato un nuovo filmato in 4K dedicato ain cui gli sviluppatori stilano la classifica delle 10 cose più importanti da sapere sul gioco.

Una buona occasione per tutti quei giocatori che non hanno familiarità o si sono avvicinati da poco al titolo e vogliono saperne di più. Lasciandovi alla visione ricordiamo ai lettori di Everyeye che Sea of Thieves sarà disponibile nel corso del 2018 su Windows 10, Xbox One e Xbox One X, con supporto per il Cross-Play. Il gioco rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere, ciò significa che potrete giocarlo su tutte le piattaforme sopraccitate acquistandolo una sola volta.