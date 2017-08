Sea of Thieves: il team vuole creare il multiplayer più divertente di sempre

Convuole dare vita al titolo multiplayer più divertente e accogliente di sempre. Questo è quanto affermato dall'Executive Producer Joe Neate nel corso di un'intervista per l'ultimo numero di Xbox: The Official Magazine.

"Questo tipo di gioco ha bisogno di una community positiva, coinvolta, accogliente, ma anche informata, che aiuterà i nuovi giocatori. Faranno video-tutorial, recluteranno altri all'interno del loro equipaggio. Per questo abbiamo costruito questa grande e appassionata community, e ciò è davvero soprendente. Il gioco non è ancora uscito ma abbiamo già così tanti super fan da poter organizzare un festival di Sea of Thieves! È il titolo multiplayer più divertente e accogliente di sempre. Questa è la nostra ambizione.

Sui nostri forum la community ha creato un set di regole, una specie di codice piratesco. Ad esempio è vietato imprecare, e ciò è davvero divertente, dal momento che sono stato ripreso già due volte dagli utenti! Abbiamo un gruppo di persone, i cosiddetti "mozzi", che si occupano della moderazione e adorano sorprendermi a imprecare a causa della mia passione. Adoro tutto ciò, per questo motivo lavorerò con i giocatori allo scopo di creare un codice piratesco per il titolo, perché noi vogliamo che le persone siano rispettose in Sea of Thieves".