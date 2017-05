ha annunciato che questo fine settimana si terrà un test tecnico disu PC: 1.000 giocatori selezionati potranno partecipare al Technical Alpha Test con l'obiettivo di fornire preziosi feedback agli sviluppatori, in particolare per quanto riguarda l'interfaccia e il sistema di controllo via mouse e tastiera.

Rare è inoltre al lavoro per testare il Cross-Play tra Xbox One e PC, questa caratteristica però non potrà essere provata al momento nella fase Test Alpha, in quanto la prova sarà accessibile unicamente su Windows 10 e non su Xbox One.

Sea of Thieves è ancora privo di una finestra di lancio, non è escluso che una presentazione del gioco possa avvenire all'E3 di Los Angeles, secondo gli ultimi rumor il gioco arriverà non solo su PC e Xbox One ma anche su Xbox Scorpio.