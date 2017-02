Sea of Thieves: vediamo il mondo di gioco espanso nel nuovo videodiario

ha pubblicato il 12° video didella serie "Inn-side Story", in cui viene mostrato il mondo di gioco espanso dopo gli aggiornamenti introdotti con la versione 0.1.1: il trailer è stato riportato in cima alla notizia.

Il Lead Designer Mike Chapman e l'Art Director Ryan Stevenson discutono le diverse evoluzioni introdotte in Sea of Thieves con la versione 0.1.1: la mappa esplorabile è stata ingrandita ulteriormente, mentre le isole sono aumentate di numero e sono state arricchite in termini di varietà e dettagli presenti al loro interno. Nel video si può intravedere anche il meteo dinamico che permette di simulare tempeste e brusche variazioni climatiche. Ricordiamo che Sea of Thieves è atteso su PC e Xbox One nel corso del 2017.