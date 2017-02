Sea of Thieves: la versione PC non sarà un mero porting di quella per Xbox One

In una newsletter incentrata sui lavori per Sea of Thieves, lo studio britannico di Rare ha dichiarato che la versione PC del suo sandbox piratesco non sarà un semplice porting della versione console, ma verrà realizzata in parallelo per sfruttare al massimo ogni tipo di configurazione.

È la prima volta che Rare realizza la versione per PC di uno dei suoi titoli, e il team sta prendendo questo compito molto seriamente. “Stiamo sviluppando Sea of Thieves su Windows 10 in parallelo alla versione per Xbox One”, scrive Rare nella newsletter. “È importante che i giocatori di tutte le piattaforme siano in sincronia; in questo modo è possibile inoltre sfruttare fantastiche caratteristiche come Xbox Play Anywhere. Questo significa che il semplice porting su PC della versione console non fa per noi. All’interno del nostro laboratorio di testing abbiamo 24 macchine con altrettante configurazioni, che svariano da low-end fino a mostri overclocked capaci di risoluzioni 4K. Per avere un’ampia panoramica di input, ogni computer è equipaggiato con monitor, tastiera e mouse diversi. È fondamentale che i giocatori siano in grado di condividere il mondo di gioco anche con figurazioni di fascia bassa”.

Sea of Thieves sarà disponibile in esclusiva su Xbox One e PC Windows 10 nel corso del 2017.