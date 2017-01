Seagate Firecuda 2TB su PlayStation 4 e PS4 Pro: il test di Digital Foundry

Digital Foundry ha testato ilda 2 Terabyte su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, riscontrando un notevole miglioramento per quanto riguarda i tempi di caricamento dei giochi e l'accesso ai contenuti su disco.

Il Firecuda è un disco ibrido equipaggiato con una componente a stato solido che viene utilizzata per accedere alle operazioni più frequenti, in questo modo è possibile ottenere un risultato simile a quello di un disco SSD, a prezzo però ben più accessibili, considerando che l'unità in questione ha un prezzo di listino di poco superiore ai 100 euro. Secondo i test di Digital Foundry, l'acquisto del Seagate Firecuda 2 Terabyte è altamente consigliato non solo per risolvere i problemi di spazio, ma anche per velocizzare i caricamenti sia su PS4 che su PlayStation 4 Pro.