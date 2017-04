Roy Taylor, Vicepresidente di, è stato recentemente intervistato da MCV UK e in questa occasione ha parlato tra le altre cose di, uno dei progetti in fase di sviluppo negli studi di

Srcondo Taylor "Fallout 4 VR darà il via ad un nuovo corso e ricoprirà per la VR lo stesso ruolo che Mario e Sonic hanno ricoperto negli anni '80 e '90 per le console casalinghe, diventando di fatto una vera killer application. Cambierà il modo in cui i giocatori pensano alla VR, cambierà l'industria."

Fallout 4 VR sarà presente all'E3 di Los Angeles in forma giocabile, non ci resta quindi che attendere ancora due mesi per saperne di più sulla versione VR di Fallout 4.