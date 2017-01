Secondo il fondatore di Epic Games, il gaming su console è in netta decrescita

In una recente intervista concessa a Glixel , Tim Sweeney, fondatore di, ha parlato in lungo e in largo dell'industria videoludica, e di quelle che sono le sue impressioni per il futuro che si profila all'orizzonte del nostro medium.

In primo luogo, Sweeney ha affermato di vedere le console in netta decrescita rispetto al passato: secondo le sue parole, infatti, il loro ruolo nel mercato sta ormai cambiando, e i dispositivi mobile e il PC gaming si stanno evolvendo sempre più a loro discapito. "Tutti dati registrati durante le ultime festività stanno ad indicare che il mercato delle console sta attraversando un momento di flessione particolarmente significativo. Non penso che sia una questione stagionale. Penso che stiamo avanzando verso un'era in cui i giocatori stanno iniziando ad abbandonare le console. Ci sono ancora molti gamer che sono legati a queste -come noi ad Epic- ma altri le stanno dimenticando. Ultimamente, ci sono questi giochi che continuano a migliorare ed essere supportati nel corso degli anni che forniscono un'esperienza più coinvolgente e soddisfacente di quelli che vengono puntualmente venduti ad ogni Natale, nella speranza che qualcuno li compri di nuovo. Sarà una transizione davvero difficile, questa, per i colossi dell'industria.

I giovani utenti crescono con i giochi mobile. Giocano ai loro titoli in modo differente, solitamente in brevi sessioni distribuite nel corso della giornata. Non si tratta più di piazzarsi lì e giocare per ore intere. E i giocatori che prediligono questo approccio si stanno spostando su PC, penso. Il PC sta diventando una piattaforma di gioco più conveniente. Anche questi giochi PC-centrici stanno assumendo un ruolo sempre più prominente nell'hardcore gaming: Dota, League of Legends, Overwatch.

Un'altra ragione per la crescita dei PC, è dovuta al fatto che i laptop non sono più poco indicati per il gaming. In realtà sono ottimi, ora. E si tratta di un dispositivi molto più mobili di una console perennemente collegata ad un TV. E qual è la percentuale di persone che possiede un TV tutto per sé? Se vivi in famiglia, ci sarà molto probabilmente una competizione in questo senso. Un PC, di norma, è tuo".

Siete d'accordo con quanto affermato da Tim Sweeney?