Secondo il CEO di Level-5, Switch è una console adatta al gaming competitivo

Nel corso di una recente intervista concessa a Nikkei Trendy, il CEO di, Akihiro Hino, ha parlato di, soffermandosi in particolar modo sul potenziale apporto che la consolepuò donare allo scenario del gaming competitivo.

Secondo l'opinione di Hino, è la natura ibrida della console a fare la differenza in questo ambito: gli utenti possono scegliere di sfidarsi online o in locale a casa, oppure decidere di incontrarsi altrove e continuare a divertirsi in compagnia (potendo inoltre sfruttare le funzionalità online della console, in determinati casi).

Nella stessa intervista è stato confermato che Level-5 è al lavoro su un numero ancora sconosciuto di titoli in arrivo su Nintendo Switch (WccfTech suggerisce il nome di Inazuma Eleven: Ares, già confermato per 3DS e "per una piattaforma più potente").

Siete d'accordo con quanto espresso da Akihiro Hino?