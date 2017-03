Secondo il CEO di Stardock avremo nuove versioni di PlayStation e Xbox ogni anno

Brad Wardell, CEO di, ha espresso il suo parere riguardo la possibilità di vederedi PlayStation e Xbox a cadenza annuale, come succede nel mercato mobile con gli smartphone top di gamma.

Queste le parole di Wardell, riportate da GamingBolt: "Penso che tutti i produttori lanceranno sul mercato aggiornamenti hardware a cadenza regolare, diciamo ogni uno o massimo due anni. Tutti seguiranno il modello imposto da Apple con iPhone, ogni dodici mesi avremo nuove configurazioni sul mercato per far funzionare al meglio le ultime tecnologie. Questo non vuol dire che dovremo cambiare piattaforma di gioco ogni dodici mesi come facciamo con gli smartphone, le console già in commercio non moriranno e verranno supportate per lungo tempo. E' un modello di business attualmente difficile da immaginare ma che in futuro sarà probabilmente realtà."

Cosa ne pensate di questa teoria? Avremo versioni aggiornate di PlayStation e Xbox a cadenza regolare nel prossimo futuro, oppure il mercato continuerà a muoversi con i suoi consueti cicli?