Secondo il creatore di Ori, Bloodborne 2 verrà svelato al prossimo E3

Se lo chiedete a, il CEO di(lo sviluppatore dietro), esiste il 99% di probabilità chevenga presentato al prossimo E3 di Los Angeles. L'indiscrezione è arrivata sudurante uno scambio di messaggi con i fan.

"Pensi che vedremo Bloodborne 2 al prossimo E3?", scrivono i fan su NeoGaf, e Thomas Mahler ha risposto: "Sì, sono sicuro al 99% che ci sarà". Insomma, considerando che Mahler è a tutti gli effetti un insider per l'industria dei videogiochi, le sue previsioni sono decisamente interessanti, e potrebbero accendere più di qualche speranza per gli appassionati della saga ideata da Hidetaka Myazaki. A questo punto non rimane che attendere il prossimo E3 di Los Angeles, atteso per il 13 giugno.