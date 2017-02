Secondo il CTO di Artomatix, la tecnologia di upscaling di PS4 Pro è obsoleta

Come è ormai noto, la potenza dinon è sempre sufficiente a supportare i 4K nativi. Per ovviare a questo problema, la console sfrutta il, che le permette di raggiungere i 2160p tramite upscale e quindi, di proporre un'esperienza simile a un prezzo relativamente contenuto.

Ciononostante, non tutti sembrano soddisfatti dei risultati ottenuti. In una recente intervista ai microfoni di Gamingbolt Eric Risser, direttore tecnico di Artomatix, ha detto la sua sulla tecnologia utilizzata dalla piattaforma di Sony: "La tecnica a scacchiera non dovrebbe essere troppo complicata da programmare, dal momento che si tratta semplicemente di post processing. Sostanzialmente, metà dei pixel vengono renderizzati con un pattern a scacchiera e successivamente i pixel vuoti vengono riempiti sfocando quelli renderizzati. È un trucco sfruttato da decenni. Onestamente, non posso sapere se sia in grado reggere il confronto con il 4K nativo senza guardare due versioni dello stesso gioco a confronto. Ovviamente la qualità non sarà la stessa, ma la vera domanda è: sarà nettamente peggiore? Da esperto di upscaling, sono un po' deluso che Sony abbia scelto qualcosa di semplice e obsoleto come il Checkerboard. Avrei preferito che avessero collaborato con una compagnia come Artomatix, competente nel settore. Abbiamo sviluppato una tecnologia di upscaling basata sul neural network che è incredibilmente più avanzata dei metodi tradizionali". Cosa ne pensate delle sue parole?