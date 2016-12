Secondo un ex Ubisoft, i port diretti da PS4/Xbox One su Switch sono improbabili

Con i vari rumor che si susseguono nei riguardi di, sono molte le opinioni, spesso contrastanti, che circolano in questi giorni. Anche Sebastian Aaltonen, ex senior rendering lead pressoe co-fondatore di, ha voluto dire la sua sulla console ibrida di

"Circa il 50% dei giochi moderni utilizzano i compute shader (illuminazione, post processing, AA, AO, riflessi, ecc.). Il rasterizzatore dei pixel dell'architettura Maxwell non ha niente a che fare con i compute shader, e 25.6 GB/s sono davvero pochi se li compariamo a Xbox One, che già sappiamo non essere il massimo. Per raggiungere buone performance è necessaria la memoria ESRAM. Ma sto ragionando nell'ottica di fare dei down-porting su Switch di giochi di attuale generazione. Switch di certo se la cava bene con le console old gen, ma è un peccato che ormai i titoli tripla A sulle vecchie console non circolino più da diverso tempo. Dei port facili da Xbox 360 a Switch non sono più disponibili ormai. L'hardware di Xbox One è decisamente più performante; un port diretto su Switch non sarebbe possibile. Anche il contenuto dei giochi andrebbe semplificato per renderlo possibile".

Una forte presa di posizione, ma ricordiamo che sono solo dei rumor a suggerire che Nintendo Switch si servirà dell'architettura Maxwell. Rimaniamo quindi in attesa che Nintendo sveli definitivamente le sue carte il prossimo 13 gennaio.