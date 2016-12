Secondo Fumito Ueda, per quanto interessante la VR pone troppi compromessi

Fumito Ueda, celebre ideatore dei titoli Shadow of the Colossus, ICO e il recentissimo The Last Guardian, ha palesato in un’intervista a Gixel il desiderio di lavorare ad un gioco pensato per la realtà virtuale. In particolare, Ueda ha dichiarato il suo apprezzamento per la VR e quello che ha da offrire al mondo del gaming.

Sebbene entusiasta per la nuova tecnologia, si è comunque detto consapevole delle limitazioni e dei problemi che possono presentare questo tipo di progetti dichiarando:

“Da una parte, quale direttore creativo, sarei interessato a realizzare qualcosa per la realtà virtuale, ma dovrei altresì assicurarmi che tale progetto abbia un senso dal punto di vista commerciale. Detto questo, al momento non ho trovato l’equilibrio giusto tra questi due fattori, o comunque una soluzione realistica che possa funzionare”.

Sembra dunque che nonostante l’interesse e la volontà, i limiti della VR non riescano a fornirgli la libertà necessaria per un progetto importante, tanto dal punto di vista creativo quanto da una prospettiva commerciale. Nel frattempo, l’ultima fatica di Fumito Ueda, The Last Guardian, si è aggiornato alla versione 1.3, migliorando il framerate e la fluidità della telecamera.