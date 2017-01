Secondo gli analisti, Nintendo Switch venderà 40 milioni di unità entro il 2020

Gli analisti di DFC Intelligence si sono recentemente dimostrati molto ottimisti nel guardare al futuro di. Secondo la loro opinione, infatti, la nuova console ibrida della casa di Kyoto sarà in grado di vendere 40 milioni di unità entro il 2020.

"Switch è un hardware interessante che potrebbe potenzialmente raggiungere una fetta di mercato molto vasta". Nonostante questo, gli esperti credono che inizialmente le vendite subiranno l'effetto di attrito causato dalla line-up di lancio non solidissima della console, eccezion fatta per The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Di recente, anche il noto analista Michael Pachter ha detto la sua sulle future vendite di Switch. Voi cosa ne pensate? Nintendo tornerà ad avere successo con la sua nuova console?