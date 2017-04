Secondo Kotaku, molti guasti di PlayStation 4 sono dovuti agli scarafaggi

Kotaku ha pubblicato recentemente un report realizzato in collaborazione con alcuni tecnici americani, i quali confermano di aver riparato molteguaste o malfunzionanti semplicemente aprendo la console e rimuovendo gli scarafaggi depositato all'interno.

Un tecnico di XCubicle (negozio di Manhattan) fa sapere che ogni settimana si trova a dover liberare un buon numero di PS4 dagli insetti, operazione che il laboratorio in questione esegue per 25 dollari.

Gli scarafaggi adorano i luoghi caldi e bui, di conseguenza l'interno di una console è un buon posto per ripararsi, tuttavia sembra che PlayStation 4 risulti particolarmente gradita agli insetti, probabilmente a causa del maggior calore sviluppato e delle prese d'aria poste in luogo accessibile ed abbastanza ampie per permettere agli animali di entrare facilmente.

Secondo il tecnico, il problema in questione è sempre più diffuso negli Stati Uniti, tanto che Sony ha una policy ben precisa a riguardo e non effettua interventi in garanzia in caso la console ospiti insetti, scarafaggi ed altri parassiti. Sono sempre di più invece i negozi indipendenti che offrono questo servizio, sterilizzando la console una volta eseguito il lavoro.