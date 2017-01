Secondo l'insider Shinobi, Sucker Punch è al lavoro su una nuova IP

Dopo l'uscita die del DLCè sparita dai radar. La software house non si è ancora pronunciata sul suo prossimo progetto, tuttavia oggi Shinobi602 ha rivelato un'informazione molto interessante.

Durante una discussione su NeoGAF sulla recente cancellazione di Scalebound e sulla politica adottata con gli studi first party da Sony e Microsoft, l'insider ha affermato che Sucker Punch è al lavoro "su una nuova IP". Ciò significa che il prossimo titolo dello studio non sarà un nuovo capitolo della serie Infamous, ma qualcosa di completamente inedito. Vi facciamo presente che la notizia non è stata confermata da alcuna fonte ufficiale, dunque per il momento non è nient'altro che un rumor. È anche opportuno ricordare, però, che nel corso degli anni Shinobi si è dimostrato essere piuttosto affidabile. Voi cosa ne pensate?