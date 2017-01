Secondo l'insider shinobi602, Horizon Zero Dawn sta per entrare in fase Gold

Il noto insider shinobi602 è tornato a parlare di Horizon Zero Dawn, esclusiva PlayStation 4 attesa il prossimo primo marzo. Stando a quanto pubblicato sul forum di NeoGAF, l’avventura RPG di Guerrilla Games si appresta ad entrare in fase gold, e lo staff di Sony è estremamente soddisfatto della qualità del titolo.

Secondo shinobi602, lo sviluppo di Horizon Zero Dawn sarebbe pressoché concluso, e dovrebbe passare alla fase gold al termine della prossima settimana. Spingendosi oltre, l’insider ha affermato di aver captato le sensazioni interne della dirigenza di Sony riguardo al gioco, che è stato definito come “il miglior titolo first party mai realizzato per PlayStation”. Recentemente lo studio di sviluppo olandese ha inoltre confermato che la sua ultima fatica non includerà microtransazioni.

Horizon Zero Dawn uscirà in esclusiva per PlayStation 4 il primo marzo 2017.