Playstation 4: secondo Michael Pachter, è in arrivo un nuovo taglio di prezzo

Recentemente Kenichiro Yoshida diha commentato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, affermando che la compagnia è soddisfatta dei risultati ottenuti da PS4 Pro e PS VR, e si aspetta di piazzare 18 milioni di console nel corso del nuovo anno.

Sony sarà in grado di raggiungere questo obiettivo? PS4 venderà più di PS2? Queste sono le domande che Gamingbolt ha posto a Michael Pachter. L'analista ha risposto: "Non credo che PS4 riuscirà a superare PS2, principalmente perché la concorrenza da parte di Xbox e Switch assorbirà buona parte del mercato disponibile. Se prezzassero la console in maniera adeguata, potrebbero riuscire a piazzare altre 18 milioni di unità, e penso che queste aspettative suggeriscano l'arrivo di un nuovo taglio di prezzo". Cosa ne pensate?