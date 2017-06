Secondo Michael Pachter Microsoft annuncerà giochi VR per Scorpio all'E3

Dopo aver rivelato le sue previsioni sulha svelato altri dettagli su quelle che sono le sue aspettative per la conferenza E3 di. In particolare l'analista si aspetta la presentazione di giochi VR per Scorpio.

Secondo Pachter, è probabile che la casa di Redmond possa annunciare qualcosa relativo alla Realtà Virtuale per Scorpio, probabilmente una partnership con Oculus Rift, oltre a tanti giochi (VR e non) e novità su Hololens. L'analista inoltre non esclude il focus su una nuova IP.

Si tratta ovviamente solo di previsioni, per saperne di più dovremo attendere la conferenza E3 di Microsoft, in onda domenica 11 giugno alle 23:00 e trasmessa e commentata in italiano sui canali Twitch, Facebook e YouTube di Everyeye.