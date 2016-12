Secondo Michael Pachter, The Elder Scrolls VI uscirà nel 2017

Nonostante Pete Hines e Todd Howard abbiano ribadito in diverse occasione che il prossimo capitolo della serie The Elder Scrolls non sia ancora in fase di sviluppo, c’è una nutrita schiera di giocatori che continua a sperare di vedere il successore di Skyrim a breve; addirittura nel corso del 2017.

Tra questi vi è anche il noto analista Michael Pachter, che in un editoriale pubblicato da Games Industry è stato invitato, assieme ad altri esperti del settore, a fornire le proprie previsioni per l’anno venturo.

“Il prossimo titolo della serie The Elder Scrolls uscirà, quello di Hal-Life no”, ha dichiarato Pachter. “Credo che Bethesda sia quasi pronta all’uscita, mentre non si può dire altrettando per Valve”.

Sebbene le parole dell’analista offrano un barlume di speranza per tutti gli appassionati della serie, l’uscita di Fallout 4 nel 2015 lascerebbe la software house con un ciclo di sviluppo troppo breve per un titolo open world, che nel caso di Bethesda va solitamente dai 3 ai 4 anni. Nel frattempo, The Elder Scrolls V: Skyrim ha venduto 30 milioni di copie in tutto il mondo.