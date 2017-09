Rispondendo a una domanda su Twitter, l'analistaha dichiarato che a suo avvisovenderà più di. Secondo le sue previsioni, la nuova piattaforma Microsoft otterrà risultati commerciali migliori rispetto alla versione Pro di PS4.

Nella giornata di ieri, Pachter ha rivelato le sue previsioni per la stagione natalizia, durante le festività di fine anno Xbox One X potrebbe vendere un milione di pezzi, risultato discreto ma non eccezionale. L'analista di Wedbush ha più volte ribadito come il prezzo della console sia troppo elevato per conquistare il grande pubblico. Cosa ne pensate di queste affermazioni?