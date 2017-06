Secondo Michael Pachter Xbox Scorpio costerà 399 dollari

A pochi giorni dall', Michael Pachter ha condiviso le sue previsioni ufficiali sull'evento videoludico più importante dell'anno. Secondo il noto analista,costerà 399 dollari.

"Se supereranno i 399 penso che avranno dei problemi. Microsoft è composta da un gruppo di persone intelligenti che capiscono cosa vogliono i consumatori, per questo motivo non penso che stabiliranno un prezzo fuori mercato". Siete d'accordo con le sue dichiarazioni oppure credete che Xbox Scorpio sarà venduta a un prezzo più alto? Ricordiamo che secondo Digital Foundry la nuova piattaforma dell'azienda di Redmond costerà 499 dollari. Per scoprire la verità, dovremo attendere la conferenza E3 di Microsoft, che potrete seguire in diretta sul canale Twitch di Everyeye domenica 11 giugno alle ore 23:00.