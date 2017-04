Secondo NPD, nel 2017 Xbox Scorpio potrebbe vendere più di PS4 negli USA

Secondo NPD, società che si occupa di ricerche di marketing, Xbox Scorpio ha tutte le carte in regola per superare le vendite di PlayStation 4 in USA nel 2017. Parlando con GI.biz, Mat Piscatella di NPD ha dichiarato che il target "premium" della console non si tradurrà in meno macchine vendute.

"Resto fiducioso sulle vendite di Xbox Scorpio nel territorio statunitense, soprattutto nell'anno di lancio", sono state la parole di Piscatella. "Credo che Scorpio abbia le potenzialità per vendere più di PlayStation 4 negli USA. L'adozione della macchina tra il pubblico dei core gamer sarà fondamentale. Sebbene si tratti di una fetta d'utenza di nicchia, sarà la stessa che aprirà a Scorpio le porte verso i restanti giocatori".

Piscatella ha infine aggiunto che le console sono fatte per giocare e che di conseguenza, indipendentemente da quanto siano potenti, diventano appetibili per i consumatori se supportate dagli sviluppatori.