Secondo Pachter Nintendo Switch venderà bene, ma sarà una seconda scelta

Nintendo Switch, nuova home console della casa di Kyoto disponibile da meno di un mese, ha fatto registrare vendite record, tanto da costringere la compagnia giapponese a raddoppiarne la produzione. Ma quale sarà il suo successo nel lungo periodo?

A questo proposito ha voluto dire la sua Michael Pachter, secondo il quale Nintendo Switch continuerà a vendere. Alla base di questa considerazione, l'analista sostiene che, trattandosi sostanzialmente di una console portatile, l'ibrida della grande N andrà a ricoprire il ruolo di console comprimaria, come già accaduto con quelle della famiglia 3DS.

"È una console portatile che funziona anche sul televisore", ha dichiarato Pachter nel suo web show, "ma a conti fatti è una portatile, ed è grandiosa. Credo che Switch venderà quanto ha fatto il 3DS. Il prezzo è più elevato, ma prevedo che prima o poi possa scendere a 149$, cominciando così a vendere quanto la portatile a due schermi".

In merito al ruolo di console da affiancare a PlayStation e Xbox, l'analista ha proseguito dicendo: "Se avete una console Microsoft o Sony, e non entrambe, è perché preferite giocare a un certo tipo di titoli first party. Il vero outsider in questo scenario è Nintendo, le cui esclusive sono sempre molto apprezzate. Come console secondaria, Switch avrebbe dunque un bacino di utenza composta da 80 milioni di giocatori, ossia la totalità degli acquirenti di PlayStation 4 e Xbox One".

Cosa ne pensate delle parole di Pachter? Il ruolo di sostituta del 3DS potrebbe favorire le vendite di Nintendo Switch?