Secondo la rating board sud coreana, NBA Live potrebbe tornare nel 2017

Sulle pagine della Korean Game Rating ha fatto la sua comparsa una nuova entry della storica serie di NBA Live, suggerendone l’uscita per Xbox One e PlayStation 4. L’arrivo del nuovo cestistico di EA Sports era già stato annunciato da Electronic Arts nel corso di una conferenza del 2016 inerente ai dati finanziari del publisher.

Gli ultimi capitoli della serie EA Live furono pubblicati nel 2013, 2014 e 2015, mentre lo scorso anno è stata mancata la finestra di lancio del mese di ottobre. Nonostante la tiepida accoglienza, dunque, il colosso videoludico continuerà a investire nella sua simulazione di pallacanestro. La ">classificazione sud coreana riporta un’ulteriore registrazione nominata The Drive, sempre inerente al marchio di NBA Live. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, me visto l’evidente distacco con la serie NBA2K è probabile attendersi nuove idee per il prossimo gioco di EA Sports.