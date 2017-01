Secondo SuperData, Xbox One ha venduto 26 milioni di unità

Dopo l'annuncio di, la compagnia di analisi SuperData ha pubblicato un resoconto sullo stato del mercato dei videogiochi, tramite il quale apprendiamo il numero di consolevendute da Microsoft dal 2013 ad oggi.

Questo il resoconto di SuperData: "Il mercato globale dei videogiochi vale attualmente 91 miliardi di dollari, nel 2016 le vendite di console hanno toccato quota 25 miliardi. Nintendo Switch entra all'interno di un mercato dominato da PlayStation 4 con quasi 55 milioni di unità mentre Xbox One di Microsoft ha raggiunto quota 26 milioni di pezzi venduti."

Come saprete, Microsoft non rivela da molto tempo il numero di console vendute, dunque l'analisi di SuperData, per quanto accurata, potrebbe non rispecchiare totalmente la realtà.