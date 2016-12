Secondo una stima, si potrebbe portare la libreria Xbox 360 su One in 4 anni

I titoliora retrocompatibili susono più di 300, un numero decisamente notevole. Ma quanto tempo ci vorrebbe perché l'intera libreria di Xbox 360 possa essere portata su Xbox One?

Una recente stima fornita dal redditor TheKoolestKid11 ci fornisce una possibile risposta alla domanda: secondo la sua analisi, ci sono approssimativamente 1.722 giochi disponibili su Xbox 360 che, teoricamente, potrebbero arrivare su Xbox One. A conti fatti, però, 160 di questi titoli non potrebbero mai arrivare sull'ammiraglia di Microsoft per motivi di incompatibilità hardware.

Dei 1.562 giochi rimanenti, 308 sono già retrocompatibili su Xbox One, l'equivalente del 20% circa dell'intero parco titoli di Xbox 360. Se Microsoft e i publisher dei titoli dovessero mantenere il ritmo di lavoro che hanno dimostrato di poter sostenere in tutti questi mesi, di conseguenza ci vorrebbero altri quattro anni per portare a termine i lavori. L'utente ha inoltre aggiunto che il 51% dei titoli Xbox sono giocabili su Xbox 360: secondo la sua previsione, basterebbe un altro anno e mezzo per poter riuscire a superare questa soglia percentuale.