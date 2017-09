Durante il Tokyo Game Show 2017,ha mostrato il remake di: in apertura e in chiusura della notizia trovate due video gameplay tratti dall'evento on-stage che si è tenuto nella giornata di ieri.

Il primo video è dedicato alle fasi iniziali dell'avventura mentre il secondo è incentrato sulla componente multiplayer co-op. Il remake di Secret of Mana è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita, con uscita prevista per il 15 febbraio 2018.