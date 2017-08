Secret of Mana, nuovi dettagli sul remake e bonus preordine

ha annunciato chearriverà su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC (via Steam) il 15 febbraio 2018. Il gioco narra le avventure di Randi, Primm e Popoi: i fan di Mana potranno adesso vivere questa avventura in grafica 3D e con una giocabilità migliorata.

Pubblicato originariamente nel 1993, Secret of Mana viene considerato da molti uno dei GdR più celebri di tutti i tempi. Secret of Mana invita i giocatori a prendere i panni di Randi, affiancato dai suoi compagni Primm e Popoi, in un’avventura dinamica per sconfiggere un impero sinistro, reclamare il magico potere del Mana e riportare ordine nel mondo.

Secret of Mana narra fedelmente la storia originale di Randi, Primm e Popoi offrendo allo stesso tempo alcune innovazioni tutte da scoprire, tra cui:

Audio aggiornato – Colonna sonora arrangiata e dialoghi doppiati.

Grafiche 3D – Grafiche migliorate in tutto il gioco: per la prima volta il magico mondo di Mana è stato ricostruito in 3D.

Modalità di gioco migliorata – Il sistema di gioco originale è stato rivisitato per offrire un GdR d'azione moderno e dinamico.

Scene di dialogo aggiuntive – Integrazione in gioco di numerose scene importanti della storia originale.

Secret of Mana sarà disponibile per il download digitale su PlayStation 4, PlayStation Vita e Steam il 15 febbraio 2018. Chi prenota il gioco su PlayStation Store riceverà tre contenuti scaricabili speciali (Moogle Suit per Randi, Primm e Popoi; Tiger Two-Piece per Primm e Tiger Suit per Randi e Popoi) e una selezione di avatar dei personaggi del gioco. Chi prenoterà il gioco e chi comprerà la Day 1 Edition disponibile per una settimana post-lancio su Steam riceverà i tre costumi per i personaggi e uno sfondo scaricabile.