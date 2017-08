Secret of Mana Remake annunciato per PS4, PS Vita e PC

ha annunciato il remake di, in arrivo suil 15 febbraio 2018. Con l'occasione è stato pubblicato il primo trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Uscito in origine nel 1993 su Super Nintendo, e conosciuto in Giappone con il titolo di Seiken Densetsu 2: Secret of Mana (di fatto è il secondo capitolo della serie Mana), Secret of Mana Remake riceverà un trattamento di restauro sia in termini audiovisivi che di gameplay, con un nuovo motore grafico in 3D.

Secret of Mana Remake uscirà in tutto il mondo il 15 febbraio 2018 su PS4, PS Vita e Steam, prevedendo dei bonus in-game per chi pre-ordina il gioco sugli store digitali (si tratta di alcuni costumi, potete vederli nelle immagini riportate in calce alla notizia).