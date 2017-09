Secret of Mana Remake: immagini per i personaggi e gli 'episodi d'intermezzo'

ha pubblicato nella giornata di oggi una nuova galleria di immagini per il remake di, in arrivo su PC, PlayStation 4 e PlayStation Vita il 15 febbraio 2018.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce, includono alcuni interessanti artwork che ritraggono i vari personaggi e villain del gioco, tra cui troviamo Jema, Luka, Dyluck, Vandole, Thanatos, Sheex, Fanha, e Gesthar. In aggiunta, uno screenshot ci mostra uno degli "episodi di intermezzo", ovvero dei momenti in cui i protagonisti si riuniranno tra loro e interagiranno in maniera perlopiù disimpegnata. Si tratta di una feature inedita, introdotta con il remake del gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Secret of Mana Remake arriverà su PC, PS4 e PS Vita il 15 febbraio 2018. In giornata, sono emersi due nuovi video gameplay dal Tokyo Game Show 2017.