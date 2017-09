Lo YouTuber "Cycu1" ha pubblicato un video che mette a confronto l'edizione originale diper Super Nintendo (uscita nel 1993) con il remake annunciato daa fine agosto, in arrivo il prossimo anno su PS4, PC e PlayStation Vita.

Gli sviluppatori hanno ovviamente aggiornato il comparto tecnico per renderlo più attuale, mantenendosi però fedeli al look e al feeling del progetto originale. Il remake di Secret of Mana uscirà il 15 febbraio 2018 su PlayStation 4, PC Windows e PlayStation Vita, nessuna conferma al momento riguardo l'eventuale lancio su Nintendo Switch.