SEGA acquista Crytek Black Sea, lo studio diventerà Creative Assembly Sofia

ha annunciato di aver acquistato: lo studio con base in Bulgaria verrà rinominato in, inoltre 60 persone del team sono state assunte negli uffici inglesi di

Creative Assembly Sofia è già al lavoro su alcuni progetti non ancora annunciati, maggiori dettagli verranno svelati nei prossimi mesi. Jurgen Post, COO di SEGA Europe, si è detto molto soddisfatto dell'accordo, che permetterà al publisher di espandere il proprio business nel nostro continente. Le cifre dell'acquisizione non sono note, in ogni caso si tratta senza dubbio di una buona notizia per gli ex dipendenti della divisione bulgara di Crytek, rimasti senza lavoro dopo la chiusura di cinque sedi della società.