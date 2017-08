ha annunciato la line-up per ilche si terrà a Seattle dal primo al quattro settembre. In questa occasione, il publisher porterà due titoli in arrivo durante la prossima stagione videoludica.

Nello specifico, si tratta di Total War Warhammer 2 (PC) e Sonic Forces (PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch), entrambi presenti in forma giocabile alla fiera di Seattle. Total War Warhammer 2 uscirà il 28 settembre mentre Sonic Forces sarà disponibile durante l'autunno, sebbene il publisher non abbia ancora annunciato la data di lancio della nuova avventura del porcospino.