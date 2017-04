annunciano una partnership per lo sviluppo di, nuovo gioco di wrestling per piattaforme mobile, di cui non sono stati svelati al momento altri dettagli.

WWE Tap Mania (sviluppato da The Tap Lab) arriverà entro fine anno su iOS e Android, il gioco sarà distribuito come free-to-play con supporto per gli acquisti in-app e includerà un roster composto da superstar del passato e del presente, chiamate ad affrontarsi in eventi come SummerSlam, Royal Rumble e WrestleMania.

World Wrestling Entertainment e SEGA si sono dette particolarmente soddisfatte di questo accordo, che potrebbe portare alla realizzazione di ulteriori progetti in futuro.