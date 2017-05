Vanquish per PC: SEGA anticipa il possibile porting del gioco?

Dopo i primigiunti alcune settimane fa, ecco chetorna a stuzzicare i fan dell'apprezzato. Con un misterioso tweet legato al gioco, la compagnia nipponica ha pubblicato un'immagine ritraente l'emblema di Victor Zaitsev (antagonista del gioco) accanto ad un eloquente "2017".

I piani di SEGA non sono ancora chiari in questo momento, ma sembra piuttosto evidente che siano in arrivo novità importanti per l'action game sviluppato da Platinum Games. L'ipotesi più probabile - soprattutto alla luce del recente port di Bayonetta - è che Vanquish possa arrivare su PC entro la fine del 2017.

Vanquish fu pubblicato originariamente nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360. A questo punto, non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di SEGA; rimanete sulle nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento.