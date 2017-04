SEGA: l'evoluzione di Sonic non è andata sempre a segno

Durante un'intervista pubblicata su, il Product Manager diha parlato di, ammettendo senza giri di parole che l'evoluzione della saga non ha mantenuto sempre le aspettative sperate. Ma il prossimo futuro sembra molto promettente per i fan.

"Sonic è un franchise che abbiamo provato ad evolvere in diverse direzioni, e la cosa non ha sempre funzionato - posso dichiararlo apertamente", dice Jim Dyer. Ma i prossimi due giochi di Sonic vogliono soddisfare ogni tipo di aspettativa: da un lato c'è Sonic Mania, un tributo nostalgico ai fasti della saga in 2D, mentre dall'altro c'è Sonic Forces, il nuovo episodio 3D che proverà a proporre qualcosa di più innovativo e potente dal punto di vista tecnico.

Cosa vi aspettate dalle prossime iterazioni del franchise di Sonic?