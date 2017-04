SEGA lancia un countdown legato a Bayonetta

ha da poco aggiunto al proprio sito web ufficiale un misterioso countdown che, a un'occhiata approfondita, risulta molto interessante: il conto alla rovescia, infatti, ha tutta l'aria di essere legato alla serie di, e terminerà la prossima settimana, tra poco più di sei giorni.

Per cogliere il sostanzioso indizio è necessario guardare oltre il countdown, per scoprire l'immagine sullo sfondo (riportata in calce alla notizia), che non lascia molti dubbi.

Al momento, però, la compagnia non si è ancora espressa al riguardo, e non ci sono ulteriori informazioni ufficiali. In rete i fan iniziano a supporre che possa trattarsi di un porting su PC o di un eventuale terzo capitolo della serie. Dopotutto, lo scorso mese di agosto, Atsushi Inaba di Platinum Games ha affermato che il team avrebbe voluto con piacere lavorare a un ipotetico Bayonetta 3, ma non ci resta che attendere la fine del conto alla rovescia o degli aggiornamenti in merito. E voi, cosa vi aspettate da questo countdown?