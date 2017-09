SEGA porterà Hokuto ga Gotoku e Yakuza Kiwami 2 al TGS 2017

ha annunciato la sua line-up per il Tokyo Game Show, in programma dal 21 al 24 settembre prossimi. Il publisher giapponese porterà in fiera titoli come

Giochi SEGA

A Certain Magical Virtual-On (PS4, PS Vita)

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation (iOS, Android)

Hatsune Miku: Project Diva Future Tone DX (PS4)

Hokuto ga Gotoku (PS4)

Phantasy Star Online 2 (PS4, PS Vita, PC)

Sonic Forces (PS4, XBO, Switch)

Yakuza Online (iOS, Android, PC)

Yakuza: Kiwami 2 (PS4)

Giochi Atlus

Shin Megami Tensei Deep Strange Journey (3DS)

Giochi 5pb

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate (PS4, PS Vita)

Steins;Gate Elite (PS4, PS Vita)

Giochi Electronic Arts (distribuiti da SEGA in Giappone)

FIFA 18 (PS4, PS3, XBO, Switch)

Need for Speed: Payback (PS4, XBO)

The Sims 4 (PS4)

Star Wars Battlefront II (PS4, XBO)

Giochi Nippon Ichi Software (NIS)

Coven and Labyrinth of Refrain (PS4)

Giochi Warner Bros

LEGO Ninjago The Movie Video Game (PS4, Switch)

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (PS4)

Cosa ne pensate della line-up di SEGA per la fiera nipponica?