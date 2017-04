ha pubblicato recentemente un nuovo video che mostra tre minuti di gameplay di, giocato per l'occasione da due membri del team di sviluppo, uno dei quali mascherato da

Sonic Mania è un platform 2D che prende ispirazione dai primi tre episodi della serie per Mega Drive e da produzioni come Sonic CD e Sonic & Knuckles, proponendo l'azione frenetica dei capitoli originali di Sonic.

L'uscita del gioco è prevista per l'estate su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch. Il lancio era inizialmente fissato per la primavera ma gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto.