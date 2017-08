ha annunciato che le vendite di videogiochi nell'ultimo trimestre sono praticamente raddoppiate (+51.9%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Il successo è da attribuire ai buoni risultati ottenuti da, entrambi accolti positivamente da pubblico e critica.

Nello specifico, durante il periodo che va dal primo aprile al 30 giugno 2017, SEGA ha venduto 4.5 milioni di giochi retail in tutto il mondo rispetto ai 2.4 milioni dello stesso trimestre del 2016. Persona 5 da solo ha superato quota 1,8 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, contribuendo quindi al raggiungimento di questo risultato. In calo i settori mobile, arcade e pachinko.