SEGA registra i domini Shemnuegame.com e ShenmueRemastered.com

Sappiamo cheha registrato lo scorso mese di settembre il dominioma secondo quanto riportato da TSSZ, nello stesso periodo la società ha messo al sicuro anche gli indirizzi Shemnuegame.com ShenmueRemastered.com , ora effettivamente appartenenti all'azienda giapponese.

I due domini in questione sono stati registrati nello stesso periodo di ShenmueHD.com, si tratta degli unici tre indirizzi acquistati da SEGA nel corso del 2016. Da notare come Shemnuegame.com presenti in realtà un typo (Shemnue anzichè Shenmue), il dominio Shenmuegame.com è infatti stati registrato nel 2015 da Mike Dobbin. Ribadiamo come l'acquisto degli indirizzi in questione non rappresenti una certezza riguardo lo sviluppo di Shenmue Remastered, tuttavia dona una speranza riguardo l'arrivo di versioni rimasterizzate di Shenmue 1 e 2.