SEGA registra il dominio ShenmueHD.com

ha registrato il dominio, la registrazione è stata effettuata lo scorso mese di settembre, come confermato dal Whois , ma la notizia è trapelata solamente in queste ore.

Attualmente provando a digitare ShenmueHD.com il risultato è una pagina completamente bianca. Chiariamo che la registrazione del dominio non conferma in alcun modo l'esistenza di un remastered di Shenmue, sebbene SEGA in passato abbia espresso interesse per una versione rimasterizzata dei primi due capitoli della saga.

L'acquisto del dominio potrebbe essere solamente una mossa preventiva per assicurarsi che nessun altro tranne SEGA possa utilizzare l'indirizzo ShenmueHD.com. Ricordiamo che Shenmue III è invece in fase di sviluppo negli studi di YS.Net, sotto la supervisione di Yu Suzuki, creatore della serie.