SEGA ha ristampato (in quantità limitate) i primi quattro episodi di Yakuza

Il successo diin Occidente ha riportato l'attenzione del pubblico sulla saga, per questoha deciso di ristampare (in quantità limitate). Nuove scorte dei giochi in questione sono ora disponibili in Nord America presso i principali rivenditori online e nei negozi delle catene Best Buy e Target.

In questo modo, il publisher vuole offrire ai giocatori la possibilità di recuperare facilmente gli episodi principali della saga, molti dei quali fuori produzione da alcuni anni. Ricordiamo che durante l'estate, SEGA pubblicherà Yakuza Kiwami (remake del primo capitolo della saga) in Europa e Nord America mentre Yakuza 6 arriverà nel corso del 2018.