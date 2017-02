SEGA: risultati finanziari positivi grazie Yakuza 6 e Phantasy Star Online 2

ha annunciato i risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno fiscale in corso, ovvero del periodo che va dal primo aprile al 31 dicembre 2016: in questo lasso di tempo, la compagnia ha registrato vendite nette pari a 285.727 milioni di yen (+16.6%) con un risultato operativo pari a 35.067 milioni di yen (+189,8% rispetto al 2015).

I numeri in crescita rispetto al precedente anno fiscale sono dovuti al successo riscosso da Yakuza 6 e Phantasy Star Online 2 in Giappone mentre in Occidente si registrano buone vendite per Football Manager 2017, in particolar modo in Europa. Per il prossimo anno fiscale (al via il primo aprile), SEGA ha in programma di lanciare titoli come Puyo Puyo Tetris, Sonic Mania e Project Sonic 2017.