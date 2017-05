SEGA: risultati positivi grazie a Persona 5 e Total War Warhammer

ha pubblicati i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, concluso il 31 marzo scorso. Negli ultimi dodici mesi la società ha ottenuto risultati positivi grazie al successo dei titoli mobile e di due produzioni come

Il segmento Entertainment Contents Business ha prodotto entrate rivelati grazie alla sempre maggior popolarità dei giochi mobile di SEGA in Giappone e Asia. Per quanto riguarda i giochi per PC e console, la società parla di vendite robuste per Phantasy Star Online 2, inoltre si celebra il successo di Total War (oltre 20 milioni di copie vendute) e Persona 5, quest'ultimo a quota 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Per l'anno fiscale in corso SEGA ha pubblicato Dawn of War III e nei prossimi mesi lancerà altre produzioni di rilievo come Endless Space 2, Total War Warhammer 2, Sonic Mania e Sonic Forces.